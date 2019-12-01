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Общество     01.12.2019 14:33

Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

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Теги:  работа  Сергей Собянин  Собянин  Моя карьера  поиск работы 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, что в столице существует центр «Моя карьера», в котором помогут найти работу.

«В Москве всегда можно найти работу: у нас огромный рынок труда. Но молодым мамам, людям с инвалидностью, пожилым москвичам и молодежи иногда сложно найти работу самим», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о работе центра «Моя карьера» можно узнать на его официальном сайте.

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Карта места

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Теги: 
работа  Сергей Собянин  Собянин  Моя карьера  поиск работы 

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