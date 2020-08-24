24 августа. Mossovetinfo.ru – Судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова отложен до 31 августа, сообщает «Интерфакс».
Суд отложен, так как Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и пока не нашел себе нового адвоката. По словам Ефремова, его супруга ведет переговоры с несколькими адвокатами, но окончательного решения еще не принято. По закону, у Ефремова есть пять рабочих дней, на поиски нового адвоката.
Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.
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