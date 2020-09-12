Температура воды в реке Чертановка в Москве поднялась до 50 градусов

12 сентября. Mossovetinfo.ru - Температура воды в реке Чертановка в московском районе Бирюлево повысилась до +50 градусов. Об этом сообщил «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



До сих пор неизвестно из-за чего разогрелась вода. В "Мосэнерго" опровергли информацию о том, что одна из столичных электростанций сбросила в реку горячую воду.



Напомним, что три дня назад мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из важных объектов системы теплоснабжения города — насосно-перекачивающую станцию (НПС) «Бирюлево-Борисовская», на которой завершен последний этап полной реконструкции и модернизации и оценил итоги работ на НПС "Бирюлево-Борисовская".