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Общество     12.09.2020 20:22

Температура воды в реке Чертановка в Москве поднялась до 50 градусов

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Теги:  Москва  экология  ТЭЦ  выброс  Чертановка  Бирюлево  Мосэнерго 

12 сентября. Mossovetinfo.ru - Температура воды в реке Чертановка в московском районе Бирюлево повысилась до +50 градусов. Об этом сообщил «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До сих пор неизвестно из-за чего разогрелась вода. В "Мосэнерго" опровергли информацию о том, что одна из столичных электростанций сбросила в реку горячую воду.

Напомним, что три дня назад мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из важных объектов системы теплоснабжения города — насосно-перекачивающую станцию (НПС) «Бирюлево-Борисовская», на которой завершен последний этап полной реконструкции и модернизации и оценил итоги работ на НПС "Бирюлево-Борисовская".

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Карта места

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Теги: 
Москва  экология  ТЭЦ  выброс  Чертановка  Бирюлево  Мосэнерго 

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