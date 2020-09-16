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Общество     16.09.2020 02:07

Теплая и комфортная погода ожидается в Москве 16 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - В среду, 16 сентября, в Москве ожидается самая теплая и комфортная погода за всю неделю, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в среду москвичей ожидает преимущественно ясная, солнечная погода, ветер слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +17..19°.

Ранее сообщалось, что в конце недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, небо затянет облаками, пойдут дожди.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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