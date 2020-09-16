16 сентября. Mossovetinfo.ru - В среду, 16 сентября, в Москве ожидается самая теплая и комфортная погода за всю неделю, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в среду москвичей ожидает преимущественно ясная, солнечная погода, ветер слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +17..19°.



Ранее сообщалось, что в конце недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, небо затянет облаками, пойдут дожди.