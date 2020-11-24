25 ноября. Mossovetinfo.ru – Суд отказался рассматривать уголовное дело в отношении экс-футболиста Романа Широкова в особом порядке, сообщает пресс-служба Преображенского районного суда Москвы.



Рассмотрение в особом порядке подразумевает смягчение наказания в обмен на признание вины. На этом настаивала сторона Широкова. Однако, против этого выступала сторона пострадавшего - арбитра Никиты Данченкова.



В результате суд принял решение рассматривать дело в обычном порядке. При этом, рассмотрение дела перенесено на 4 декабря.



Уголовное дело было возбуждено против Широкова в середине сентября. В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.



В результате у арбитра были выявлены травмы, которые были квалифицированы как «легкий вред здоровью». Однако, сторона Данченкова не согласна с обвинением Широкову и настаивает на переквалификации дела на более тяжелую статью «покушение на убийство».