Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     03.05.2020 21:35

Умер Геннадий Пономарев - экс прокурор Москвы и бывший начальник Правового управления Мэрии

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Пономарев  Геннадий Пономарев  смерть  прокуратура  прокурор  мэрия  коронавирус  пандемия  кремация 

3 мая. Mossovetinfo.ru - На 75 году жизни, 2 мая 2020 года, умер Геннадий Семенович Пономарев - экс прокурор Москвы и бывший заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, начальник Правового управления Правительства Москвы. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

"С 1989 по 1995 гг. Геннадий Семенович проходил службу в должности прокурора города Москвы", - отмечается в сообщении.

ИА "Моссовет" напоминает, что Генадий Пономарев был уволен из прокуратуры города указом президента России Бориса Ельцина в марте 1995 года после убийства популярного тележурналиста, генерального директора ОРТ Владислава Листьева. Через несколько месяцев Геннадий Пономарев возглавил Правовое управление Правительства Москвы и проработал в этой должности около 15 лет. Был уволен из Правительства Москвы после прихода к руководству городом Сергея Собянина.

Пономарев был государственным советником юстиции 2 класса, заслуженным юристом Российской Федерации, кандидатом юридических наук, "Почетным работником прокуратуры Российской Федерации". Награжден государственными наградами.

"Это был настоящий прокурор: честный, принципиальный, добросовестный, доброжелательный, ответственный, и в то же время – приятный, всегда доступный к общению человек. Работу в прокуратуре он считал самым важным в своей жизни делом, которое было ему по душе", - отмечает Совет ветеранов прокуратуры города Москвы.

Прокуратура города в своем сообщении о смерти экс-прокурора пишет, что Пономарев "был принципиальным и верным долгу, самостоятельно принимал смелые решения, чтобы впоследствии не делить ответственность. Эта черта характера во многом определила и его дальнейший карьерный взлет, и вынужденный уход из органов прокуратуры". Также отмечается, что Пономарев "за шесть лет в занимаемой должности лично ходил к разбушевавшейся толпе на Садовом кольце после гибели трех защитников Белого дома в августе 1991-го. Он договаривался о сдаче оружия в оккупированном парламенте в октябре 1993-го".

Также совет Совет ветеранов прокуратуры города Москвы сообщает, что "на фоне пандемии произошел уход Геннадия Семеновича из жизни. Родственниками принято решение о кремации усопшего с последующим захоронением на Троекуровском кладбище после окончания ограничительных мер в связи с коронавирусом. О дне и времени прощания с прахом Г.С.Пономарева и проведении траурных мероприятий будет сообщено дополнительно".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Пономарев  Геннадий Пономарев  смерть  прокуратура  прокурор  мэрия  коронавирус  пандемия  кремация 

Возврат к списку

Лента новостей

21:35 Общество Умер Геннадий Пономарев - экс прокурор Москвы и бывший начальник Правового управления Мэрии

17:00 Другое Названы самые дешевые автомобили в России с начала 2020 года

16:14 Город (Москва и область) В Москве запущен голосовой помощник по продлению цифровых пропусков

14:22 В России Нацпроекты могут быть скорректированы, но не снимаются с повестки дня - Песков

14:14 В России Режим ограничений можно будет ослабить после 12 мая при условии их соблюдения - Роспотребнадзор

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru