Умер Геннадий Пономарев - экс прокурор Москвы и бывший начальник Правового управления Мэрии

3 мая. Mossovetinfo.ru - На 75 году жизни, 2 мая 2020 года, умер Геннадий Семенович Пономарев - экс прокурор Москвы и бывший заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, начальник Правового управления Правительства Москвы. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.



"С 1989 по 1995 гг. Геннадий Семенович проходил службу в должности прокурора города Москвы", - отмечается в сообщении.



ИА "Моссовет" напоминает, что Генадий Пономарев был уволен из прокуратуры города указом президента России Бориса Ельцина в марте 1995 года после убийства популярного тележурналиста, генерального директора ОРТ Владислава Листьева. Через несколько месяцев Геннадий Пономарев возглавил Правовое управление Правительства Москвы и проработал в этой должности около 15 лет. Был уволен из Правительства Москвы после прихода к руководству городом Сергея Собянина.



Пономарев был государственным советником юстиции 2 класса, заслуженным юристом Российской Федерации, кандидатом юридических наук, "Почетным работником прокуратуры Российской Федерации". Награжден государственными наградами.



"Это был настоящий прокурор: честный, принципиальный, добросовестный, доброжелательный, ответственный, и в то же время – приятный, всегда доступный к общению человек. Работу в прокуратуре он считал самым важным в своей жизни делом, которое было ему по душе", - отмечает Совет ветеранов прокуратуры города Москвы.



Прокуратура города в своем сообщении о смерти экс-прокурора пишет, что Пономарев "был принципиальным и верным долгу, самостоятельно принимал смелые решения, чтобы впоследствии не делить ответственность. Эта черта характера во многом определила и его дальнейший карьерный взлет, и вынужденный уход из органов прокуратуры". Также отмечается, что Пономарев "за шесть лет в занимаемой должности лично ходил к разбушевавшейся толпе на Садовом кольце после гибели трех защитников Белого дома в августе 1991-го. Он договаривался о сдаче оружия в оккупированном парламенте в октябре 1993-го".



Также совет Совет ветеранов прокуратуры города Москвы сообщает, что "на фоне пандемии произошел уход Геннадия Семеновича из жизни. Родственниками принято решение о кремации усопшего с последующим захоронением на Троекуровском кладбище после окончания ограничительных мер в связи с коронавирусом. О дне и времени прощания с прахом Г.С.Пономарева и проведении траурных мероприятий будет сообщено дополнительно".