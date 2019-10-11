11 октября. Mossovetinfo.ru – Легендарный советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, сообщает телеканал «Россия 24».
Леонов был первым человеком на Земле, который вышел в открытый космос. Также Леонов принимал участие в первом в истории космическом полете российского корабля «Союз» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
Сообщается, что в последние годы Леонов тяжело болел.
Биография Алексея Леонова.
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