11 октября. Mossovetinfo.ru – Легендарный советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, сообщает телеканал «Россия 24».



Леонов был первым человеком на Земле, который вышел в открытый космос. Также Леонов принимал участие в первом в истории космическом полете российского корабля «Союз» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.



Сообщается, что в последние годы Леонов тяжело болел.



Биография Алексея Леонова.