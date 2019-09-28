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Общество     28.09.2019 12:35

Умер Марк Захаров

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Теги:  память  Марк Захаров 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком») скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер.

Захаров - советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Работал в «Ленкоме» с 1973 года. Захаров - режиссер таких известных фильмов, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».

Имеет множество государственных наград. Герой Труда Российской Федерации (2018). Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трех Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Биография Марка Захарова

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Теги: 
память  Марк Захаров 

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