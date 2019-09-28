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10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
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14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году
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