10 декабря. Mossovetinfo.ru – Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении. Ему было 83 года.
Лужков - второй мэр Москвы, занимал эту должность 18 лет (с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010). Был уволен «в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева». Однако уже в 2016 году президент России Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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