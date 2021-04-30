4 мая. Mossovetinfo.ru – В Госдуме опровергли информацию о том, что дачникам могут грозить штрафы за сорные растения на участках.



Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николев в своем telegram-канале написал, что документ касается исключительно сельхозтоваропроизводителей.



«Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!», - написал Николаев.



Ранее появилась информация, что дачникам грозят штрафы, если они не будут уничтожать сорняки.