Другие материалы
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Общество
04.05.2021, 19:29
В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки
4 мая. Mossovetinfo.ru – В Госдуме опровергли информацию о том, что дачникам могут грозить штрафы за сорные растения на участках. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности ...
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Общество
30.04.2021, 18:04
Росфинмониоринг включил «Штабы Навального»* в список организаций, причастных к экстремизму
30 апреля. Mossovetinfo.ru — Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» (*Террористическая организация, запрещенная в России) в реестр организаций, причастных к экстремистской д...
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Общество
30.04.2021, 11:28
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
30 апреля. Mossovetinfo.ru — Посольство США с 12 мая прекращает выдачу россиянам неиммиграционных виз, сообщается на сайте посольства. Иммиграционные визы будут выдаваться в ограниченном количес...