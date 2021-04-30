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Общество     04.05.2021 19:29

В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки

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Теги:  дачи 

4 мая. Mossovetinfo.ru – В Госдуме опровергли информацию о том, что дачникам могут грозить штрафы за сорные растения на участках.

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николев в своем telegram-канале написал, что документ касается исключительно сельхозтоваропроизводителей.

«Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!», - написал Николаев.

Ранее появилась информация, что дачникам грозят штрафы, если они не будут уничтожать сорняки.


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Теги: 
дачи 

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