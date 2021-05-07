В Москве 13 мая откроется выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского

7 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 мая по 8 сентября пройдет выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя. Выставка пройдет в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре. Об этом сообщается на сайте музея.



Масштабная экспозиция расположится на двух этажах Доходного дома Любощинских — Вернадских и станет одним из ключевых событий программы празднования юбилея Ф. М. Достоевского, а также столетия ГМИРЛИ имени В. И. Даля.



Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей, каждый из которых обладает собственной содержательной и эстетической целостностью и завершенностью.



К выставке «Федор Достоевский. Сильные впечатления» подготовлена специальная программа мероприятий для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии и тематические мероприятия.