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Общество     07.05.2021 10:40

В Москве 13 мая откроется выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского

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Теги:  выставки  музеи 

7 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 мая по 8 сентября пройдет выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя. Выставка пройдет в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре. Об этом сообщается на сайте музея.

Масштабная экспозиция расположится на двух этажах Доходного дома Любощинских — Вернадских и станет одним из ключевых событий программы празднования юбилея Ф. М. Достоевского, а также столетия ГМИРЛИ имени В. И. Даля.

Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей, каждый из которых обладает собственной содержательной и эстетической целостностью и завершенностью.

К выставке «Федор Достоевский. Сильные впечатления» подготовлена специальная программа мероприятий для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии и тематические мероприятия.

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Карта места

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Теги: 
выставки  музеи 

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