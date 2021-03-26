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Общество     26.03.2021 18:19

В Москве 27 марта ожидается гололедица

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  предупреждение  гололедица 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 27 марта в связи с гололедицей, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, гололедица в Москве образуется в связи с тем, что в ночь с 26 на 27 марта температура воздуха опуститься до нуля.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве ожидается теплая погода, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +10 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  предупреждение  гололедица 

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