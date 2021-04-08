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Общество     08.04.2021 09:13

В Москве 8 апреля выпадет пятая часть месячной нормы осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Около 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг, 8 апреля. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

Будет облачно, вечером с прояснениями, ливневые осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в столице +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что В Москве 7-8 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. В выходные в столицу придет по-настоящему весенняя погода, температура воздуха вырастет до +15.. +20 градусов, осадки прекратятся, будет тепло и солнечно.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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