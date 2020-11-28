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Общество     28.11.2020 12:13

В Москве два дня подряд выявляют более 7000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  тестирование  тесты на коронавирус 

28 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве второй день подряд фиксируется более 7000 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки выявлено 7320 случаев заболевания.

Днем ранее в столице был зафиксирован рекорд за все время пандемии: в городе выявили почти 8000 новых случаев коронавируса.

В России второй день подряд выявлено более 27 000 новых случаев заражения. Рекорд был зафиксирован 26 ноября -- 27 543 случая. За последние сутки выявлено 27 100 случаев. За последние сутки зафиксировано 510 летальных исходов при рекорде в 526 смертей за сутки. 

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение о некоторых нововведениях при лечении больных коронавирусом


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  тестирование  тесты на коронавирус 

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