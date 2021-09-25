В Москве растет число госпитализаций больных с коронавирусом

25 сентября. Mossovetinfo — В Москве за последние сутки выявлено 3 211 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. В столице растет число госпитализаций, смертей и находящихся на ИВЛ.



В субботу зафиксированы максимальные показатели за неделю.За сутки госпитализировано 828 человек, на ИВЛ находятся 324 человека. За сутки в Москве скончались 64 человека (максимум с 8 с августа).



В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки.