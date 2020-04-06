6 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве скончались два пациента с подтвержденной c положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Возраст пациентов – 67 лет и 72 года. У них была подтвержденная двусторонняя пневмония. В Москве умер уже 31 пациент с коронавирусом.
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