6 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве скончались два пациента с подтвержденной c положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.



Возраст пациентов – 67 лет и 72 года. У них была подтвержденная двусторонняя пневмония. В Москве умер уже 31 пациент с коронавирусом.