В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

20 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Скончавшимся было от 31 года до 94 лет. Всего в столице умерли 233 пациента с коронавирусом.