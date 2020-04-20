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Общество     20.04.2020 23:35

В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

20 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Скончавшимся было от 31 года до 94 лет. Всего в столице умерли 233 пациента с коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус 

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