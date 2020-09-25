25 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 12 июня. За последние сутки выявлено 1560 новых случаев. Это максимальное число новых случаев заболевания с 12 июня, когда было выявлено 1714 случаев коронавируса. Днем ранее было зафиксировано 1050 новых случаев.



Кроме того, сообщается, что за последние сутки от коронавируса в Москве скончались 14 человек. 1227 пациентов с диагностированным коронавирусом были выписаны после излечения.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 282 040 случаев заражения коронавирусом. 242 883 человека выздоровели, 5129 человек скончались.



Мэр Москвы Сергей Собянин утром 25 сентября ранее попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома. Он также рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку.



Собянин выразил надежду, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется.