4 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано уже 3357 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. За сутки подтверждено 434 случая заражения.