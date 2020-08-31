31 августа. Mossovetinfo.ru – В последний день лета в Москве ожидается 30-градусная жара, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Москве ожидается преимущественно ясная и сухая погода, без осадков, температура воздуха поднимется до +28…+30°. Это на 8-10 градусов выше климатической нормы.
Такая погода сохранится в Москве и в первые дни сентября.
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