30 сентября. Mossovetinfo.ru - За сутки от коронавируса в России скончались 177 человек, что является максимальным показателям с 16 июля, когда за сутки от коронавируса умерли 186 человек, сообщает оперативный штаб.



Всего за прошедшие сутки выявлен 8 481 новый случай заражения. Вылечились 85 858 человек.



Днем ранее в России было выявлено 8 232 новых случая заражения.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 176 286 случаев заражения коронавирусом, 958 257 человек вылечились, 20 722 человека скончались.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 2 308 новых случаев заражения.