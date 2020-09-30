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Общество     30.09.2020 10:58

В России зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса в сутки c 16 июля

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Теги:  коронавирус  статистика 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - За сутки от коронавируса в России скончались 177 человек, что является максимальным показателям с 16 июля, когда за сутки от коронавируса умерли 186 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего за прошедшие сутки выявлен 8 481 новый случай заражения. Вылечились 85 858 человек.

Днем ранее в России было выявлено 8 232 новых случая заражения.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 176 286 случаев заражения коронавирусом, 958 257 человек вылечились, 20 722 человека скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 2 308 новых случаев заражения.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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