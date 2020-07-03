 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     03.07.2020 23:25

Выпускники прошлого года рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЕГЭ 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Основной этап сдачи ЕГЭ начался в России 3 июля. Выпускники прошлого года рассказали mos.ru, как сдать ЕГЭ на 100 баллов.

Все они смогли поступить в престижные столичные вузы, а сейчас делятся секретами, которые помогли им подготовиться и успешно сдать экзамены. Подробнее на mos.ru.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЕГЭ 

Возврат к списку

Лента новостей

23:25 Общество Выпускники прошлого года рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

22:56 Город (Москва и область) В Москве снова запустили сервис краткосрочной аренды электротранспорта

21:23 Город (Москва и область) В некоторых районах Москвы вечером 3 июля за час выпадает до трети месячной нормы осадков

21:12 В мире Более 52 тысяч человек за сутки заболели в США коронавирусом

20:32 Город (Москва и область) Cбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Закрытие станций красной ветки метро. Как изменится схема движения с 4 по 6 июля

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru