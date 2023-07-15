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YouTube заблокировал канал Захара Прилепина
20 июля — Mossovetinfo.ru — YouTube заблокировал канал Захара Прилепина в котором было 297 тысяч подписчиков и несколько ...
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17.07.2023, 09:34
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
17 июля — Mossovetinfo.ru — Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, так как в сеть утекло большое ко...
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15.07.2023, 10:00
Дефицит средств в здравоохранении является ключевой угрозой сохранения человеческого капитала страны - "Деловая Россия"
15 июля — Mossovetinfo.ru — Национальная система охраны здоровья входит в фазу острого дефицита средств, который в н...