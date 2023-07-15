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Общество     20.07.2023 13:08

YouTube заблокировал канал Захара Прилепина

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Теги:  YouTube  Захар Прилепин  блокировка  мнение 

20 июля — Mossovetinfo.ru — YouTube заблокировал канал Захара Прилепина в котором было 297 тысяч подписчиков и несколько сотен видео сообщил писатель и политик в четверг в telegram-канале.

"Мировая жаба съела и мой канал на YouTube, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского", - написал Прилепин.

"Ну что ж, прощай ютуб. Принимаю ваше скотство, как награду", - отметил он.

Ранее аккаунты Прилепина были заблокированы на ряде других популярных сетевых ресурсов.

6 мая водитель писателя Захара Прилепина получил несовместимые с жизнью ранения при подрыве автомобиля в Нижнем Новгороде, Прилепин с тяжелыми ранениями был госпитализирован.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Захар Прилепин, находящейся в палате интенсивной терапии после теракта 6 мая, по состоянию здоровья не смог лично принять участие в съезде партии 20 мая, и направил его участникам программную речь.


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Теги: 
YouTube  Захар Прилепин  блокировка  мнение 

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