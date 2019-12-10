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Общество     10.12.2019 13:12

Юрий Лужков. Биография

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Теги:  Юрий Лужков  биография  смерть 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Лужков руководил столицей в течение 18 лет - с 1992 по 2010 год.

Юрий Лужков. Биография.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, в семье рабочего-плотника и разнорабочей. После окончания школы поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.

С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластмасс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов.

С 1964 года начальник отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии, с 1971 по 1974 год - начальник отдела автоматизированных систем управления (АСУ) Министерства химической промышленности СССР.

С 1968 года – член КПСС.

В 1974 году Лужков был назначен директором Опытно-конструкторского бюро автоматики (ОКБА).

С 1980 года — директор Научно-производственного объединения «Химавтоматика», в которое входило и московское ОКБА, возглавляемое им ранее. С 1986 года — начальник управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

С 1975 года – депутат Бабушкинского районного совета, с 1977 по 1990 год — Московского городского Совета народных депутатов (Моссовета). В 1987-1990 годах - депутат Верховного Совета РСФСР.

С 1987 года - первый заместитель председателя Мосгорисполкома. С апреля 1990 года – исполняющий обязанность председателя Мосгорисполкома. С июня 1991 года – глава правительства Москвы.

С июня 1992 года – мэр Москвы. С 1996 по 2001 – Член Совета Федерации одновременно с должностью мэра Москвы.

В сентябре 2010 года был досрочно освобожден от должности Москвы «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации». После отставки стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

17 января 2011 года власти Латвии подтвердили, что в конце 2010 года Лужков подал прошение на получение вида на жительство в Латвии, обосновав его инвестициями в капитал одного из латвийских банков в размере около 200 тысяч долларов США.

Позже последовало сообщение, что на основании информации от органов безопасности, Лужков включён в список нежелательных для Латвии лиц. Vинистр внутренних дел Линда Мурниеце сообщила, что включила Лужкова в список на основании того, что он «не любит эту страну и у него враждебное отношение к Латвии»

Через год после отставки Лужков заявил, что российские власти преследуют его семью и что «сегодня заниматься бизнесом в нашей стране невозможно». По словам Лужкова, именно с этим связано проживание его семьи в Лондоне. После всех обвинений в коррупции власти не пришли к единому выводу, тем самым сторона обвинения не нашла веских аргументов и доказательств.

21 сентября 2016 года, в день 80-летия Лужкова, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за активную общественную деятельность». Сам экс-мэр, лично получивший награду на следующий день, расценил её как «символ возвращения из безвременья». и «конец опалы».

10 декабря 2019 года Юрий Лужков скончался во время операции на сердце в клинике Мюнхена

Юрий Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», также награжден Орденом Почета, Орденом Трудового Красного знамени, Орденом Ленина, медалями «В память 850-летия Москвы» и «Защитнику свободной России», «За освоение целинных земель», «За укрепление боевого содружества», другими российскими и зарубежными наградами. Лужков был дважды женат, от первого брака двое сыновей. Автор и соавтор более 100 патентов, более 200 научных работ, имеет более 50 изобретений, 37 книг.

Был дважды женат. От первого брака имеет двух сыновей. В 1991 году Юрий Лужков женился на Елене Батуриной. В этом браке родились две дочери. В рейтинге мировых миллиардеров, составленном журналом Forbes в 2019 году, Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов сохраняет титул богатейшей женщины России 14-й год подряд. Согласно данным Forbes, Батурина также является единственной независимой предпринимательницей, построившей бизнес в строительной индустрии

Биография подготовлена по материалам из открытых источников.

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Теги: 
Юрий Лужков  биография  смерть 

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