11 декабря. Mossovetinfo.ru – Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что перед похоронами пройдет отпевание в храме Христа Спасителя, службу проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался во вторник, 10 декабря на 84-м году жизни.