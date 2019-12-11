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Общество     11.12.2019 11:06

Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище

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Теги:  Юрий Лужков  похороны 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что перед похоронами пройдет отпевание в храме Христа Спасителя, службу проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался во вторник, 10 декабря на 84-м году жизни.


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Теги: 
Юрий Лужков  похороны 

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