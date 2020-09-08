8 сентября. Mossovetinfo.ru – Защита Ефремова намерена обжаловать приговор артисту в апелляционной инстанции, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, отвечая на вопросы журналистов.



Ранее Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его в 8 годам колонии общего режима.