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Общество     08.09.2020 14:11

Защита Ефремова намерена обжаловать приговор артисту

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Теги:  Михаил Ефремов  приговор  апелляция  Эльман Пашаев 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Защита Ефремова намерена обжаловать приговор артисту в апелляционной инстанции, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его в 8 годам колонии общего режима.


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Теги: 
Михаил Ефремов  приговор  апелляция  Эльман Пашаев 

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