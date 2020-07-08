8 июля. Mossovetinfo.ru – Защита Ивана Сафронова, арестованного по делу о государственной измене, обжаловала его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова Евгения Смирнова.



По словам Сафронова, он, вместе с адвокатом Иваном Павловым в среду обжаловал постановление Лефортовского районного суда Москвы об аресте Сафронова.



Советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был арестован во вторник на 2 месяца по обвинению в государственной измене.