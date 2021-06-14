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Общество     14.06.2021 14:45

Заявление редакции Эха Москвы

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Теги:  Эхо Москвы  редакция  Венедиктов  заявление  Дождь 

14 июня. Mossovetinfo.ru - Редакция "Эхо Москвы" распространила Заявление в связи с лишением телеканала Дождь аккредитации при Президенте РФ. ИА МОССОВЕТ публикует текст этого Заявления:

"Лишение телеканала Дождь аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение.

Недоумение - потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста.

Возмущение - потому что очевидна политическая подоплека этого решения.

Освещение тех или иных событий - это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом.

Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено

Алексей Венедиктов, главный редактор".

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Теги: 
Эхо Москвы  редакция  Венедиктов  заявление  Дождь 

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