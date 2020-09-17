17 сентября. Mossovetinfo.ru - На следующей неделе в Москву придет «золотая осень», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гиброметцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве ожидается преимущественно ясная, солнечная погода. Вильфанд напонил, что летом в Москве выпало аномально много осадков, в связи с этим период сухой и ясной погоды осенью может быть продолжительным.



При этом, по прогнозам синоптиков, несмотря на установление ясной погоды, не стоит ожидать серьезного повышения температуры воздуха, в дневное время столбики термометров не будут подниматься выше 11-16 градусов тепла.



Ранее сообщалось, что в конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже нормы. Похолодание придет в Москву на фоне пасмурной погоды и дождей.