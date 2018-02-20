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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

21 Февраля

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

09:48 Общество 3000 подписей против фан-зоны ЧМ-2018 у Главного здания МГУ передадут сегодня ректору МГУ

08:25 Олимпийский комитет России инициировал уголовное расследование обстоятельств появление допинга у Крушельницкого

08:07 В мире Минюст США готовит доклад о противостоянии глобальным киберугрозам

02:25 Мнения Глава ФИФА: Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%

20 Февраля

15:20 Общество Единое положение о работе руководителя школьного класса разработают в Москве

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Актуальные материалы

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

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