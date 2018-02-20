16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта
12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс
11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр
10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018
09:48 Общество 3000 подписей против фан-зоны ЧМ-2018 у Главного здания МГУ передадут сегодня ректору МГУ
08:25 Олимпийский комитет России инициировал уголовное расследование обстоятельств появление допинга у Крушельницкого
08:07 В мире Минюст США готовит доклад о противостоянии глобальным киберугрозам
02:25 Мнения Глава ФИФА: Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%20 Февраля
15:20 Общество Единое положение о работе руководителя школьного класса разработают в Москве
Планируется, что 1 марта Совет Госдумы примет решения, связанные с реализацией послания
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД
Дневные температуры будут держаться на уровне минус 9-13 градусов
15-летняя фигуристка Алина Загитова лидирует на олимпийском турнире
Ожидается что фан-зона будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков
В том числе расследование будет продолжено в рамках уголовного законодательства
В приоритетном порядке будет изучена попытка по вмешательству в выборы
Инфантино: они наносят последние штрихи
Проект положения предполагается разработать до 1 марта
В 2017 году врачам Московской области вручили 290 ключей от нового жилья
В январе Управление Росреестра по Москве зарегистрировало договоров купли-продажи (мены) жилья в 1,7 раза больше, чем январе 2017 года
От полученных от сотрудницы кафе ударов, ударов мужчина упал и ударился головой о кафель
16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта
12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс
11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр
10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018
10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива
19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю
19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями
14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора