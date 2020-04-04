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Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.
При этом, организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, обязаны обеспечить соблюдение определенных требований.
График прилета находящихся за рубежом россиян будет составлен с целью обеспечить безопасность жителей внутри страны.
Среди нарушителей как зараженные коронавирусом, так и лица, контактировавшие с заболевшими.
Если в Москве будет введена умная система контроля за соблюдением правил самоизоляции, москвичам нужно будет получать код для перемещения по городу.
Система может быть введена оперативно, после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.
Разбор завалов продолжается, к нему привлечено более 50 пожарных и спасателей, и 19 единиц техники.
Сведений о пострадавших пока не поступало, на месте работают сотрудники экстренных служб.
По словам Слобянина, в целом строители уже могут переходить к отделочным работам, а также можно начинать монтаж медицинского оборудования.
Таким образом, общее количество излечившихся от коронавируса в Москве достигло 194.
Из 4343 новых случае заражения, 210 – в возрасте от 18 до 45 лет, еще 14 – дети.
Всего в столице подтверждено 3357 случаев заражения.
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