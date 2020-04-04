Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

04 Апреля

20:00 Власть В Москве определены органы исполнительной власти, которые могут штрафовать юрлиц и ИП

19:59 Власть Организации и ИП вправе не ограничивать осуществление своей деятельности в Москве - указ

16:30 В России График возращения россиян из-за рубежа на родину будет составлен 6 апреля - Голикова

15:31 Город (Москва и область) В Москве 9 зараженных коронавирусом перевели в обсерваторы за нарушение карантина

14:55 Город (Москва и область) Сообщать о выгуле питомца и выносе мусора рядом с домом в Москве не потребуется - власти

14:50 Город (Москва и область) Москвичи при внедрении системы контроля должны будут получать код для перемещения по городу

14:32 Происшествия Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве

13:45 Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево, часть дома обрушилась

Календарь новостей

Апрель 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
Все даты »
Выберите даты событий:
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре   

Актуальные материалы

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru