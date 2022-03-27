22:43 Другое В районе Мариуполя сбит вертолет, направленный для эвакуации командиров «Азова» - Миноброны РФ
19:56 Город (Москва и область) Более 40 тысяч сотрудников учреждений соцзащиты Москвы смогут пройти обучение онлайн
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
19:15 Власть Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
15:18 Общество «Новая газета» приостановила свою работу
15:04 Происшествия 2 года колонии получила девушка, бросившая в полицейских бутылку с горючей смесью в Москве
14:40 Полностью перекрыто движение на ЦКАД в Подмосковье в районе Истры из-за столкновения девяти машин
12:42 Мнения О ходе спецоперации на Украине нужно судить по сообщениям Минобороны РФ – Песков
12:35 Происшествия Задержан причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в Коломне - УФСБ
10:27 Город (Москва и область) Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро
Минобороны сообщает, что командиры нацбатальона «Азов» бросили своих подчиненных
Запущена цифровая платформа «ИДПО. Знания», которая объединила более 80 образовательных программ для сотрудников социальной сферы
Госдепартамент США пояснил, что высказывания Байдена об отстранении президента России были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Рамзан Кадыров находится 28 марта в Мариуполе
Работа приостановлена до окончания «специальной операции на территории Украины»
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке
На месте работают сотрудники ГИБДД
Песков: мнения частных лиц на ток-шоу не влияют на ход спецоперации
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело
Длина Троицкой линии составит свыше 40 км.
Полномочия продлены еще на пять лет
Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик