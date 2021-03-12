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18:22 Город (Москва и область) Участок МКАД будут перекрывать в ночное время с 13 по 15 марта
17:03 Мнения Роспотребнадзор: новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания
16:48 В мире Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против ряда россиян и украинцев
15:28 Происшествия Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье
14:32 Общество Москвичей предупредили о ветре, метели и гололедице в выходные
13:53 В России Минтруд предлагает скорректировать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
13:29 Город (Москва и область) Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России
12:29 В мире В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса
На портале отмечается, что поиск нужной информации стал проще, а все необходимое теперь находится на главной странице портала.
Водитель автомобиля был настроен агрессивно, выходить из машины он отказался, заблокировал двери. В результате полицейские разбили окно автомобиля, разблокировали двери и задержали нарушителя.
Участок будут перекрывать в связи с проведением работ на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе.
По словам Горелова, новые выявленные штаммы коронавируса более заразны, поэтому может вырасти число заболевших, однако на тяжесть течения заболевания они не оказывают влияния.
Санкции были введены в марте 2014 года «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением, в результате чего бетономешалка опрокинулась на два легковых автомобиля.
На фоне потепления в Москве ожидается усиление ветра, местами метель, на дорогах гололедица.
Минтруд предлагает ограничить выплату пособий семьям, который формально имеют на них право, но в тоже время имеют неучтенные, «серые» доходы и существенное семейное имущество.
Будет организовано производство 53 лекарственных препаратов для лечения онкологических, эндокринных и кардиологических заболеваний. 27 из них в настоящий момент не производится в России.
По данным агентства, новый штамм не менее опасен, чем ранее выявленные британский и южноафриканский штаммы коронавируса.
Социальная сеть уведомила Роскомнадзор, что страницы и аккаунты, на которых размещались реклама вакансии наркокурьера, были удалены.
Задержано 72 человека, у них изъята 251 единица огнестрельного оружия, как российского, так и иностранного производства.
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