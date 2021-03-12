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Лента новостей

13 Марта

14:17 Портал мэра Москвы перезапустился в новом дизайне

12 Марта

19:37 Происшествия В Москве задержан водитель с долгом по штрафам в 4 миллиона рублей

18:22 Город (Москва и область) Участок МКАД будут перекрывать в ночное время с 13 по 15 марта

17:03 Мнения Роспотребнадзор: новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания

16:48 В мире Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против ряда россиян и украинцев

15:28 Происшествия Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

14:32 Общество Москвичей предупредили о ветре, метели и гололедице в выходные

13:53 В России Минтруд предлагает скорректировать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

13:29 Город (Москва и область) Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России

12:29 В мире В Японии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

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Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

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