В мире 04.04.2022, 17:39 Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

На данный момент из России без ограничений можно летать в 15 стран. 9 апреля возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественные государствами.

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