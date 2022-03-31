07:57 Постпред России при ООН показал доказательства постановочного характера провокации в Буче04 Апреля
17:39 В мире Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами
08:38 Другое Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «провокации» в Буче
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Ранее в Минобороны РФ назвали "очередной провокацией" обвинения Киева в отношении российских военных
На данный момент из России без ограничений можно летать в 15 стран. 9 апреля возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественные государствами.
В ночь на 3 апреля в Сети появились публикации с фотографиями и видеозаписями из Бучи, на которых были запечатлены трупы.
Решение о данном гумкоридоре принято в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину.
Задержанный продвигал в обществе «русофобские взгляды», публикуя материалы в соцсетях
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По информации губернатора региона, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде
По итогам совещания выработаны конкретные меры по устранению имеющихся нарушений
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