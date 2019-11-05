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Происшествия     05.11.2019 16:15

Арестованный по обвинению в подготовке теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину - СК

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Теги:  терроризм  признание  СК РФ 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Гражданин Киргизии Талант Онуров, обвиняемый в подготовке теракта в Москве, на допросе признал свою вину, сообщается на официальном сайте столичного главка СК РФ.

Сообщается, что Онуров прибыл в Москву в сентябре и в течение месяца искал соучастников для совершения преступления, изучал литературу и видеоролики по проведению терактов, а также выбирал место для совершения теракта.

Ранее сообщалось, что Онуров был задержан в конце прошлой недели. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Во вторник, 5 ноября Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Онурова до 1 января.


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Теги: 
терроризм  признание  СК РФ 

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