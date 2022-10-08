 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     08.10.2022 09:39

Арка Крымского моста над судоходной частью моста не повреждена - НАК

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Крым  мост  грузовик  подрыв  Национальный антитеррористический комитет 

8 октября, Mossovetinfo.ru - В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

"Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена", - говорится в сообщении.

"На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий", - сообщают в НАК.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Крым  мост  грузовик  подрыв  Национальный антитеррористический комитет 

Возврат к списку

Лента новостей

09:39 Происшествия Арка Крымского моста над судоходной частью моста не повреждена - НАК

08:06 Другое Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС

07:31 Другое Теракт в котором погибла Дугина был санкционирован украинскими властями - СМИ США

07:10 Город (Москва и область) На горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации начали принимать обращения от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

08:38 Другое Перспектива сокращения ОПЕК+ добычи нефти рассматривается в Белом доме как «тотальная катастрофа» - CNN,

Актуальные материалы

09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru