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Происшествия     28.04.2021 17:08

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в ТиНАО

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Теги:  ТиНАО  ДТП  авария 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем на 40-м километре Калужского шоссе в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в результате ДТП пострадала пациентка скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  ДТП  авария 

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