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Происшествия     05.12.2019 15:22

Более 10 тысяч человек эвакуировали 5 декабря из 15 московских школ после сообщений о бомбах

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Теги:  угроза взрыва  эвакуация  школы  суды  телефонный терроризм 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 10 тысяч школьников и учителей было эвакуировано в четверг, 5 декабря из 15 московских школ, после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Помимо школ, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в четверг в 13 городских судов, а также в больницу на Велозаводской улице. Все эти сообщения оказались ложными.

В настоящее время кинологи и саперы проверяют еще одну школу на западе Москвы, в которую также поступило сообщение о заложенной бомбе. Из школы эвакуировано около 600 человек.


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Теги: 
угроза взрыва  эвакуация  школы  суды  телефонный терроризм 

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