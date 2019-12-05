5 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 10 тысяч школьников и учителей было эвакуировано в четверг, 5 декабря из 15 московских школ, после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Помимо школ, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в четверг в 13 городских судов, а также в больницу на Велозаводской улице. Все эти сообщения оказались ложными.



В настоящее время кинологи и саперы проверяют еще одну школу на западе Москвы, в которую также поступило сообщение о заложенной бомбе. Из школы эвакуировано около 600 человек.