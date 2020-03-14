14 марта. Mossovetinfo.ru – Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 14 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Всего в России на данный момент заболели 59 человек.
В Москве за сутки выявлено девять случаев заражения, коронавирус выявлен у двух человек в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, два – у граждан Китая 1 – у гражданина Италии.
16:44 В мире Граница России и Грузии с 16 марта будет закрыта для туристов
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
16:10 Общество Венедиктов призвал закрыть школы на карантин и отменить голосование по Конституции 22 апреля
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса
11:53 Город (Москва и область) Из больницы в Коммунарке выписали более 50 человек, у которых не подтвердился коронавирус
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса
13:50 Власть Путин подписал закон о поправке в Конституцию
13:21 Другое Сходства и различия коронавируса и гриппа
12:25 Власть Минпросвещения рекомендовало регионам при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение