14 марта. Mossovetinfo.ru – Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 14 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Всего в России на данный момент заболели 59 человек.



В Москве за сутки выявлено девять случаев заражения, коронавирус выявлен у двух человек в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге.



На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, два – у граждан Китая 1 – у гражданина Италии.