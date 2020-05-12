12 мая. Mossovetinfo.ru – Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек, еще два человека скончались в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красногорской администрации.



Еще один пострадавший остается на аппарате искусственной вентиляции легких.



Пожар в частном хосписе в Красногорске произошел в ночь на понедельник, 11 мая. Погибло 9 человек, еще 9 человек было госпитализировано. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.