12 мая. Mossovetinfo.ru – Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек, еще два человека скончались в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красногорской администрации.
Еще один пострадавший остается на аппарате искусственной вентиляции легких.
Пожар в частном хосписе в Красногорске произошел в ночь на понедельник, 11 мая. Погибло 9 человек, еще 9 человек было госпитализировано. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.
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