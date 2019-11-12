12 ноября. Mossovetinfo.ru – Следователи столичной полиции передали в суд уголовное дело группы квартирных мошенников, которые незаконно завладевали квартирами в Москве, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Группа состояла из 13 человек. По версии следствия, подозреваемые находили сведения о квартирах, хозяева которых умерли, пропали без вести, или являлись одинокими людьми. После этого с помощью поддельных договоров купли-продажи или договоров дарения от имени собственников, мошенники оформляли квартиры на себя. При этом они использовали фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ.



Следствие установило 23 эпизода незаконного завладения жильем в Москве участниками группы. Общая сумма ущерба превысила 195 миллионов рублей.



Ранее суд избрал девяти подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.