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Происшествия     12.11.2019 14:28

Дело группы квартирных мошенников, завладевших 23 квартирами в Москве, передано в суд

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Теги:  МВД  суд  мошенники  жилье  уголовное дело 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Следователи столичной полиции передали в суд уголовное дело группы квартирных мошенников, которые незаконно завладевали квартирами в Москве, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Группа состояла из 13 человек. По версии следствия, подозреваемые находили сведения о квартирах, хозяева которых умерли, пропали без вести, или являлись одинокими людьми. После этого с помощью поддельных договоров купли-продажи или договоров дарения от имени собственников, мошенники оформляли квартиры на себя. При этом они использовали фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ.

Следствие установило 23 эпизода незаконного завладения жильем в Москве участниками группы. Общая сумма ущерба превысила 195 миллионов рублей.

Ранее суд избрал девяти подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.


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Теги: 
МВД  суд  мошенники  жилье  уголовное дело 

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