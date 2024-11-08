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11.11.2024, 08:35
ФСБ России пресечена операция ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена операция Г...
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Происшествия
10.11.2024, 11:56
Женщина в реанимации после утренней атаки БПЛА в Подмосковье – губернатор МО
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Женщина пострадала в результате утренней атаки беспилотников в Московской области, со...
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Происшествия
08.11.2024, 21:55
Суд арестовал руководителя ФГУП спецстроя Минобороны
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства ...