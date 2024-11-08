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Происшествия     11.11.2024 08:35

ФСБ России пресечена операция ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

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Теги:  ФСБ  безопасность  вертолет  угон  экипаж  отравление 

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России, - сообщает ФСБ.

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение.

Российский военный летчик, с помощью которого украинская военная разведка хотела угнать вертолет радиоэлектронной борьбы, рассказал, что должен был отравить членов своего экипажа по замыслу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное ФСБ видео.

В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей, - сказал сам летчик на видео ФСБ. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему скинул представитель украинской военной разведки Сергей.

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Теги: 
ФСБ  безопасность  вертолет  угон  экипаж  отравление 

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