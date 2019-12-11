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Происшествия     11.12.2019 14:19

ФСБ задержала сторонника запрещенного «Правого сектора», готовившего теракт в Мурманске

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Теги:  ФСБ  терроризм  Правый сектор  Мурманск  задержание 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который готовил террористический акт в Мурманске, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сообщается, что россиянин 1983 года рождения готовился устроить мощный взрыв у здания органов местного самоуправления Мурманска.

Подозреваемый был задержан, когда доставал самодельное взрывное устройство из тайника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту».


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Теги: 
ФСБ  терроризм  Правый сектор  Мурманск  задержание 

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