11 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», который готовил террористический акт в Мурманске, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.



Сообщается, что россиянин 1983 года рождения готовился устроить мощный взрыв у здания органов местного самоуправления Мурманска.



Подозреваемый был задержан, когда доставал самодельное взрывное устройство из тайника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту».