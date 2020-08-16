16 августа. Mossovetinfo.ru – 17-летний футболист умер в Москве после того, как ему стало плохо во время матча команд 2003 года рождения.



Как сообщает департамента спорта города Москвы на своей странице в Instagram, трагический случай произошел на базе в Рублево во время матча команд «Строгино» и ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик». Михаил Колосов потерял сознание на поле.



Врач «Строгино» оказал футболисту первую помощь. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.



В Москомспорте отметили, что Колосов регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Его семье будет оказана всесторонняя помощь.