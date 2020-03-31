31 марта. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщает телеканал «Россия 24».



Больничный комплекс в Коммунарке был перепрофилирован под прием больных, зараженных коронавирусом. В настоящее время в больнице находится 314 человек, в том числе 59 с подтвержденным и 127 с вероятным диагнозом «коронавирусная инфекция».



24 марта с Проценко общался президент России Владимир Путин, который приезжал в больницу в Коммунарке. Вместе с президентом больницу осмотрел и мэр Москвы Сергей Собянин.



По последним официальным данным, всего в России зафиксировано 2337 случаев заболевания в 73 регионах. 1613 случаев зафиксировано в Москве.