Другие материалы
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Происшествия
12.09.2023, 11:38
К лишению свободы осуждена группа граждан за торговлю информацией об абонентах МТС - УФСБ
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор в отношении "граждан России Гусева Е.А., Кашеварова Р...
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Происшествия
12.09.2023, 07:46
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Airbus A320
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационног...
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Происшествия
06.09.2023, 07:32
Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина в Подмосковье, отправлен в СИЗО – МВД
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 к...