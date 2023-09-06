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Происшествия     12.09.2023 11:38

К лишению свободы осуждена группа граждан за торговлю информацией об абонентах МТС - УФСБ

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Теги:  МТС  абоненты  информация  Единое окно  следствие  уголовное дело  приговор 

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор в отношении "граждан России Гусева Е.А., Кашеварова Р.В., Матвеевой О.А., Кутьиной А.Г. и Штейнбах В.К., которые осуществили по предварительному сговору неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации", - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"В ходе проведенных Управлением оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что указанные лица, являясь сотрудниками дочерней компании ПАО «МТС» (ПАО «Мобильные телесистемы» - ред.), с целью извлечения финансовой выгоды, используя собственные учетные записи для доступа к информационной системе «Единое окно», осуществляли копирование персональных данных абонентов ПАО «МТС» путем фотографирования экрана рабочего ПЭВМ, что нанесло вред компании как субъекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в виде нарушения безопасности информации и разглашении конфиденциальных сведений об абонентах", - говорится в сообщении.

Приговором Лыткаринского городского суда Московской области указанные лица признаны виновными с назначением им наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Теги: 
МТС  абоненты  информация  Единое окно  следствие  уголовное дело  приговор 

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