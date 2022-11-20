МЧС тушит пожар на площади около 2000 кв.м. в районе трех вокзалов

20 ноября. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы тушит пожар в 2-х этажном кирпичном складском здании на площади около 2000 кв.м. в районе трех вокзалов.



"20.11.2022 в 14:57 в оперативную дежурную смену ЦУКС в МЧС Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18.



По прибытии пожарных происходит загорание в 2-х этажном кирпичном складском здании перекрытий между 1 и 2 этажами на общей площади около 2000 кв.м. В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - сообщает московское МЧС.



Официальной информации о пострадавших и о том выведены ли из здания все люди - не поступало.

В районе пожара наблюдается сильное задымление.