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Происшествия     20.11.2022 16:38

МЧС тушит пожар на площади около 2000 кв.м. в районе трех вокзалов

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Теги:  Комсомольская площадь д. 1А стр. 18  МЧС  пожар 

20 ноября. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы тушит пожар в 2-х этажном кирпичном складском здании на площади около 2000 кв.м. в районе трех вокзалов.

"20.11.2022 в 14:57 в оперативную дежурную смену ЦУКС в МЧС Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18.

По прибытии пожарных происходит загорание в 2-х этажном кирпичном складском здании перекрытий между 1 и 2 этажами на общей площади около 2000 кв.м. В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - сообщает московское МЧС.

Официальной информации о пострадавших и о том выведены ли из здания все люди - не поступало.
В районе пожара наблюдается сильное задымление.

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Карта места

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Теги: 
Комсомольская площадь д. 1А стр. 18  МЧС  пожар 

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