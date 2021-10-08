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Происшествия     08.10.2021 15:33

Мужчина, вступившийся за девушку и избитый в московском метро, получит 2 млн рублей

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Теги:  Сергей Собянин  метро  избиение  материальная помощь 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что поручил руководству метрополитена выделить помощь в 2 миллиона рублей пассажиру, который вступился за девушку в метро и был жестоко избит.

Мэр сообщил, что навестил пострадавшего в больнице, и поблагодарил его за то, что тот вступился за девушку. Также мэр поблагодарил женщину, которая помогла задержать нападавших, дежурную по станции, машиниста и полицейских за оперативную работу.

4 октября в метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое агрессивно настроенных молодых людей оскорбляли девушку, а затем жестоко избили 25-летнего молодого человека, который за нее заступился. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

Нападавшие были задержаны по горячим следам. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои», однако позднее прокуратура переквалифицировала дело по статье «Хулиганство». 6 октября суд арестовал всех троих подозреваемых на два месяца.

7 октября Следственный комитет возбудил по факту избиения еще одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, СК обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче уголовного дела, возбужденного полицией, для расследования в Следственный комитет.

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  избиение  материальная помощь 

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