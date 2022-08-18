 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     18.08.2022 13:21

Мужчина, жестоко убивший свою собаку в ТиНАО Москвы, - предстанет перед судом

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  собака  убийство  суд 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя города Москвы, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте, возле подъезда жилого дома по Новомихайловскому шоссе пос. Мосрентген в г. Москве, имея умысел, направленный на жестокое обращение с животным, не соблюдая нормы нравственности, стремясь к неоправданной жестокости, используя физическую силу и превосходство, осознавая, что животное находится в беспомощном состоянии, взял собаку по кличке «Рекс» двумя руками за шею и стал душить», - сообщает прокуратура. После этого «он взял в руку нож и перерезал ей горло, а в последующем стал наносить множественные удары ножом по различным частям тела животного. От полученных травм животное погибло, а обвиняемый, выражая полное безразличие к содеянному, оттащил тело к мусорным контейнерам», - сообщает прокуратура.

ЧП произошло в июле 2022 года, «мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  собака  убийство  суд 

Возврат к списку

Лента новостей

13:58 Общество Дату и вопросы тестирования системы ДЭГ Москвы утвердят в Общественном штабе 19 августа

13:31 Город (Москва и область) Посещение лесов ограничат во всем Подмосковье с 19 августа по 28 августа

13:21 Происшествия Мужчина, жестоко убивший свою собаку в ТиНАО Москвы, - предстанет перед судом

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

11:11 Город (Москва и область) К тушению природного пожара в Рязанской области привлечены 353 человека и 127 единиц техники – МЧС

Актуальные материалы

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru