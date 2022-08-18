Мужчина, жестоко убивший свою собаку в ТиНАО Москвы, - предстанет перед судом

18 августа. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя города Москвы, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Обвиняемый, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте, возле подъезда жилого дома по Новомихайловскому шоссе пос. Мосрентген в г. Москве, имея умысел, направленный на жестокое обращение с животным, не соблюдая нормы нравственности, стремясь к неоправданной жестокости, используя физическую силу и превосходство, осознавая, что животное находится в беспомощном состоянии, взял собаку по кличке «Рекс» двумя руками за шею и стал душить», - сообщает прокуратура. После этого «он взял в руку нож и перерезал ей горло, а в последующем стал наносить множественные удары ножом по различным частям тела животного. От полученных травм животное погибло, а обвиняемый, выражая полное безразличие к содеянному, оттащил тело к мусорным контейнерам», - сообщает прокуратура.



ЧП произошло в июле 2022 года, «мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся».

