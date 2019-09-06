6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье совершено нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



Сообщается, что в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области, несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.



Следователи подмосковной полиции возбудили по факту нападения уголовное дело.