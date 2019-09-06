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Происшествия     06.09.2019 12:29

МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

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Теги:  Элла Памфилова  МВД  нападение  уголовное дело 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье совершено нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сообщается, что в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области, несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

Следователи подмосковной полиции возбудили по факту нападения уголовное дело.


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Теги: 
Элла Памфилова  МВД  нападение  уголовное дело 

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